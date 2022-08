Payet, "bougon, mais pas démoralisé" ?

L'Équipe s'interroge sur le choix d'Igor Tudor de laisser Dimitri Payet sur le banc de touche, ce début de saison. Le joueur serait "bougon, mais pas démoralisé". Et il n'aurait pas l'intention de craquer.





Après s'être intéressé à Arek Milik et Bamba Dieng, L'Équipe creuse sur la situation de Dimitri Payet, ce mercredi. Après tout, pourquoi évoquer les joueurs titulaires (pour qui tout va bien...), quand on peut centrer l'attention sur les mécontents ? La réponse est peut-être liée au fait que les joueurs laissés sur la touche se confient plus facilement... Le choix des sujets de ce début de saison résume en tout cas assez bien la façon dont l'actualité du club olympien est abordée.



Le quotidien s'étonne ainsi que le Réunionnais soit laissé sur le banc, alors qu'il "ne pèse pas plus lourd que la saison dernière". Le média ajoute que Pablo Longoria a ouvert la porte à une revalorisation, mais que le président joue depuis au chat et à la souris. Ce serait essentiellement la question de la reconversion qui préoccuperait le milieu offensif : selon le journal, il n'a "jamais réclamé une réunion pour remettre en doute les choix de Tudor ou sa méthode", sa demande de rencontre concernait son avenir... Véritable info, nouvelle intox ?



Ce début de saison, le natif de Saint-Pierre a passé 59 minutes en 3 rencontres, sur les terrains de Ligue 1. Igor Tudor ne parait pas encore avoir trouvé la formule idéale, dans le secteur offensif. Dimitri Payet semble garder une chance d'intégrer le onze des titulaires.