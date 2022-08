Mercato : la Roma refuse "gentiment" une proposition de l'OM

L'AS Rome aurait refusé l'idée d'un retour de Kevin Strootman. Le milieu de terrain de l'OM devra se trouver une autre porte de sortie.





D'après les informations divulguées par le Corriere dello Sport, l'OM a proposé Kevin Strootman à la Roma, suite à la blessure de Georginio Wijnaldum. Les dirigeants du club de la Louve auraient "gentiment" décliné l'idée : le retour de "La Machine à laver" n'est pas envisagé. Les Phocéens peinent visiblement à trouver un nouveau club à l'international néerlandais.



Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia ont misé 25 millions d'euros pour s'attacher ses services, en 2018. Son salaire atteint 500 000 euros par mois et reste le plus important du vestiaire de l'OM.