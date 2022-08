Di Meco défend Tudor et tacle Longoria pour Dieng

Eric Di Meco a pris la défense d'Igor Tudor, dans le dossier de Bamba Dieng. L'ancien joueur de l'OM accuse plutôt Pablo Longoria.





Face au micro de RMC Sport, Eric Di Meco a donné son sentiment sur le dossier de Bamba Dieng. L'ancien latéral pense qu'Igor Tudor est jugé trop sévèrement, et considère que Pablo Longoria est responsable de la situation de l'attaquant : "L'an dernier à la même époque, on ne savait pas si Bamba Dieng était gaucher ou droitier et s'il était défenseur ou attaquant. Est-ce que vous vous êtes offusqué de la situation de Mandanda ? C'est un délit de sale gueule contre Tudor. Si vous en avez de belles corones, prenez-vous-en au président qui l'a fait venir. Parce que Tudor il n'y est pour rien dans l'histoire. Prenez-vous à ceux qui ont fait que ça se passe comme ça", a-t-il lâché à l'antenne de la radio.



Le traitement par la presse est tel, cette fin de mois d'août, qu'on en oublierait presque que l'OM reste pour l'instant 3e du classement de Ligue 1.