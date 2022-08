Di Meco veut que l'OM tente Ronaldo

Eric Di Meco considère que l'OM doit tenter de faire venir Cristiano Ronaldo, ce mercato. Le consultant pense que les ventes de maillot rembourseraient son salaire.





Malgré les démentis, la rumeur Cristiano Ronaldo inonde les réseaux sociaux. Certains supporters relaient le hashtag #ronaldom depuis des semaines. Eric Di Meco va dans leur sens : "Ce serait impardonnable de ne pas essayer, pour moi. Voilà, c'est de la science-fiction, il n'y a qu'une chance sur mille, et je vais même plus loin ! Par bonheur ou par miracle, il viendrait, il te mettrait le bordel dans le vestiaire. Mais rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters et la ville, il faut le tenter. Financièrement, j'ai vu passer un article sur ce qu'a rapporté Messi au PSG. Ces mecs-là s'autofinancent. Finalement, un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher... Il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et trouve une solution pour lui trouver un business aux Etats-Unis. C'est sportivement qu'ils ne le veulent pas. Mais je trouverais dommage de ne pas le tenter, mais je te répète, je pense qu'il mettrait le bordel dans le vestiaire. On a le droit nous aussi de rêver", a-t-il lâché au micro du Moscato Show.



Comme nous l'avons indiqué hier après-midi, l'OM n'envisage pas de recruter CR7, cet été. D'autres solutions seront privilégiées pour renforcer l'attaque, le cas échéant. Le Portugais au salaire XXL se serait par ailleurs fait recaler par Chelsea, le Barça, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le PSG, l'Inter Milan, le Milan AC, ou encore Naples, ces dernières semaines...