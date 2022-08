Mercato : le Celta insiste pour Bakambu

Selon AS, Cédric Bakambu est toujours sur la short-list du Celta Vigo, qui devrait passer à l'action dans les prochains jours.





Cédric Bakambu ne souhaite pas quitter l'Olympique de Marseille cet été. Mais le Celta Vigo, qui en a fait l'une de ses priorités, compte bien le convaincre de rejoindre la Liga. En effet, depuis le départ de Santi Mina, Vigo est à la recherche d'un attaquant pour renforcer son effectif et AS affirme que l'actuel 16ème de Liga ne lâche pas le Congolais et devrait passer à l'action dans les prochains jours en vue d'un transfert.



Côté Olympien, on ne serait pas fermé à l'idée de se séparer de l'ancien Sochalien, principalement en raison de ses émoluments (400 000 euros par mois). D'autant plus qu'il n'a disputé que 34 minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison. Bakambu est évalué à 8 millions d'euros selon Transfertmarkt.