Les arbitres de Nice-OM dévoilés

Le prochain match de l'OM en Ligue 1 sera dimanche, à 15h, à Nice.





L'arbitre de la rencontre a été dévoilée et il s'agira de François Letexier, assisté sur les ailes par Cyril Mugnier et Mehdi Ramouni. Hamid Guenaoui et Aurélien Drouet s'occuperont de la VAR, tandis que Pierre Legat sera le 4e arbitre.



Ce sera le deuxième match de la saison en L1 arbitrée par François Letexier, après Strasbourg 1-2 Monaco le 6 août dernier.