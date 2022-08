Rothen : "Au club, tout le monde se plaint de Tudor"

Jérôme Rothen, sur RMC, a critiqué longuement la méthode Igor Tudor. L'ancien Parisien ne comprend également pas pourquoi Dimitri Payet n'est pas titulaire et évoque "un délit de sale gueule".





Jérôme Rothen a décrit l'installation de la méthode du nouvel entraîneur au sein du club phocéen : "(Igor) Tudor est arrivé avec plein de bonnes choses en tête, une personnalité bien trempée. Tous les clubs où il est passé en tant que joueur ou entraîneur savent que Tudor est quelqu'un qui n'est pas là pour rigoler. Il est là pour mettre ses idées en place, il est un peu trop obtus et parle mal à beaucoup de personnes, c'est le cas déjà à Marseille. Beaucoup de joueurs s'en sont plaints, à commencer par Dimitri Payet."



L'ancien milieu de l'AS Monaco et du PSG explique pourquoi, selon lui, le capitaine de l'OM, "adoré par les supporters", n'est pas titulaire : "Je pense que c'est un atout important pour l'OM. Aujourd'hui, (Igor) Tudor va nous expliquer que parce qu'il y a une révolution tactique à l'OM, (...) il ne peut pas rentrer dans ce schéma tactique. C'est forcément un délit de sale gueule, c'est forcément que Tudor n'a pas aimé la fronde des joueurs contre lui par rapport à son état d'esprit, ce qu'il mettait en place et comment il parlait aux joueurs. Il continue à le faire, par contre, Payet, lui, il paye."



Selon Jérôme Rothen, Igor Tudor ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire et plus généralement dans le club : "Au sein du club, et j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui sont dans le club, que ça soit des joueurs ou des dirigeants, tout le monde se plaint de l'attitude de (Igor) Tudor. Il a une façon de parler aux gens qui est irrespectueuse. Au bout d'un moment, si tu te mets déjà à dos ton capitaine, tu t'es mis à dos un bon nombre de supporters qui à chaque fois que tu arrives au Vélodrome te siffle. Et toi, tu ne te remets pas en question."



Pour le moment, les résultats suivent, et l'OM est 3e de L1, avec 2 victoires et un nul.