Mercato : Dieng est pisté par six clubs

L'attaquant Bamba Dieng pourrait partir à la fin du mercato, en France ou en Angleterre.





La Ligue 1 et la Premier League suivent en effet le Sénégalais de 22 ans, mis sur le marché par l'OM à 15 millions d'euros selon nos informations. D'après RMC, en France, Nice, Brest et Lorient ont Bamba Dieng dans leur viseur. Mais les trois clubs n'ont proposé que des prêts à l'OM, alors que le club phocéen souhaite vendre son attaquant.



En Angleterre, Fulham a entamé des discussions avec Marseille, alors que Newcastle et Everton ont également le buteur pour cible. Cela dit, les deux clubs cités n'ont pas encore bougé sur le dossier.



Bamba Dieng est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024. L'attaquant international (11 sélections) n'a pas encore joué en match officiel cette saison.