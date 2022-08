Mercato : une cible de l'OM vers la Fiorentina

Antonin Barak, cité ces derniers jours à l'OM, pourrait filer prochainement à la Fiorentina.





Selon les informations de La Nazione, la Fiorentina serait sur le point de s'attacher les services du Tchèque Antonin Barak. Le joueur de 27 ans, sous contrat à l'Hellas Vérone jusqu'en 2024, a été cité du côté de l'OM, alors que l'échange entre Ruslan Malinovskyi (Atalanta) et Cengiz Ünder prenait du temps à se concrétiser - et ne l'est toujours pas.



Dixit le Corriere dello Sport, le milieu offensif central pourrait atterrir à la Viola avant la fin de la semaine, via un prêt avec une option d'achat fixée à 12 millions d'euros. L'international tchèque (30 sélections, 8 buts) sort d'une belle saison à l'Hellas Vérone (30 matchs, 11 buts, 4 passes décisives).