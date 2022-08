Mercato : Nasri milite pour une arrivée de Ronaldo à l'OM

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo était remplaçant avec les Red Devils, ce lundi soir, contre Liverpool (victoire 2-1).





Après la rencontre entre les deux formations anglaises, Samir Nasri, sur Canal +, a détaillé la meilleure solution, selon lui, pour l'avenir du Portugais de 37 ans : "Cristiano Ronaldo ? Moi j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on (Man Utd) lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez... Ça me va ! Ça a de l'allure !"



Sauf que le problème est toujours le même : le salaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United est autour des 30 millions d'euros par an, et même en le baissant de moitié, cela pèserait trop sur les finances phocéennes. Séduisante, l'idée de voir Cristiano Ronaldo à l'OM paraît irréalisable en l'état.