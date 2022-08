Ménès n'est "pas fou" de l'OM de Tudor

Sur son blog, Pierre Ménès a fait une analyse de l'OM face au FC Nantes (2-1).





Pierre Ménès a notamment été surpris de la composition de l'équipe d'Igor Tudor, avec un onze très défensif : "Marseille a difficilement battu une équipe de Nantes courageuse mais très limitée sur le plan football. En première période, j'ai été très surpris de la compo de (Igor) Tudor. Tu joues avec une seule pointe, Alexis Sanchez, qui n'a jamais brillé seul en pointe dans une équipe. Avec Gerson et (Mattéo) Guendouzi en soutiens, c'est quand même extrêmement défensif à domicile. On remarquera d'ailleurs que Marseille a marqué lorsqu'il y a eu des joueurs plus offensifs sur le terrain, (Luis) Suarez ou (Dimitri) Payet. Donc, pas fou de la compo de (Igor) Tudor ni du comportement de l'équipe, même si ça fait trois points au final."



L'OM a effectivement inscrit ses buts après les entrées en jeu de Dimitri Payet, Luis Suarez et Cengiz Ünder, à la place de Gerson, Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez.