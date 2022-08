Mercato : Djellit scandalisé par le deal OM-Juve pour Milik

Le journaliste Nabil Djellit s'est ému des dernières rumeurs sur un transfert d'Arkadiusz Milik vers la Juventus.





Selon le journaliste de France Football, un tel prêt, s'il se confirmait, serait une très mauvaise cession pour l'Olympique de Marseille : "Viens de prendre connaissance du deal annoncé pour Milik (prêt 2M d'euros+OA 8M d'euros). (Pablo) Longoria bosse pour la Juve ? Depuis quand on vend un buteur à la Juve à ce prix-là ? Quel sous-cotage ! Auxerre devrait le prendre pour renouer avec la tradition des buteurs polonais..." a-t-il rapporté sur Twitter.



En effet, le Polonais a été recruté à Naples pour 8 millions d'euros, après un prêt payant d'un an et demi de 4 millions. Après 30 buts en 55 matchs, Arkadiusz Milik serait cédé pour une somme moindre à un club très riche, la Juventus, d'autant que la valeur marchande du buteur est bien supérieure (16 millions d'euros), selon Transfermarkt, au prix total annoncé (10 millions).



Un mouvement étonnant, donc, qui ne favoriserait pas l'OM.