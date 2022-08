Mercato : ça brûle pour Bailly à l'OM

Le défenseur central Eric Bailly va rejoindre l'Olympique de Marseille ces jours-ci.





En effet, selon les informations de RMC, il existe un accord total entre l'OM, Manchester United et Eric Bailly pour le prêt d'un an de l'Ivoirien. Une option d'achat a été fixée au prêt, et dépendra notamment d'une qualification de l'OM en Ligue des Champions. Le montant de l'option n'a pas filtré, mais devrait être aux alentours des 8 millions d'euros.



Le défenseur central de 28 ans est attendu à l'OM ce mardi. Le futur ex-Mancunien n'a pas encore joué cette saison avec son club. L'an dernier, Eric Bailly a disputé 7 matchs en tout, dont 4 de Premier League. L'OM devrait lui permettre de se relancer, alors que le défenseur sera en concurrence avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Isaak Touré.