Info FM - pas de double-tarif pour Dieng

Aucun double-tarif n'a été fixé par l'OM pour Bamba Dieng. L'attaquant pourrait quitter Marseille en cas de proposition de 15 millions d'euros. Et il n'est pas poussé vers la sortie, comme cela a été rapporté par ailleurs.





D'après les informations de Footmarseille.com, l'OM n'a pas fixé de double-tarif français/étranger pour Bamba Dieng. L'attaquant pourrait partir en cas de proposition de l'ordre de 15 millions d'euros provenant d'un club étranger ou français (et par exemple Lorient).



Nos sources indiquent par ailleurs que le club phocéen ne pousse pas le joueur vers la sortie : aucun traitement particulier ne lui est réservé à la Commanderie. Sa situation en interne n'a en réalité pas changé, à savoir qu'Igor Tudor le fera jouer s'il considère qu'il a gagné sa place à l'entraînement. Or son implication n'a pour l'instant pas été jugée suffisante.



Pour rappel, Bamba Dieng n'est plus apparu en compétition officielle depuis le 14 mai dernier. Son cas a visiblement donné lieu à quelques confusions, dans les journaux, ces derniers jours. Encore une fois, beaucoup de bruit pour pas grand chose...