Mercato : Lorient pousse pour Dieng

D'après les informations obtenues par Foot Mercato, Lorient continue de faire le forcing pour recruter Bamba Dieng. Le Sénégalais réfléchit à l'opportunité.





Les jours passent, et faute de propositions satisfaisantes, Bamba Dieng est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Si la majorité des supporters souhaite que le Sénégalais reste au club, la direction désire le vendre et ne semble pas vouloir revenir sur sa décision.



Jusqu'à présent, peu de clubs ont fait du récent champion d'Afrique une priorité. Hormis le FC Lorient, qui rêve de Dieng pour renforcer son attaque. Et selon les informations de Foot Mercato, les Merlus continuent de faire le forcing pour l'attirer en Bretagne. Le média explique que, "sans autres réelles alternatives pour le moment", le Sénégalais commence à envisager un départ chez l'actuel 8ème de Ligue 1. Pour répondre aux exigences olympiennes, Lorient devra débourser une quinzaine de millions d'euros, sauf si l'OM est enclin à le prêter.