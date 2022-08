Ménès : "Comment Pignard peut ne pas donner penalty sur Sanchez ?

Pierre Ménès a donné son analyse du match OM-Nantes (2-1). Le journaliste n'a pas été fan de l'équipe choisir par Igor Tudor, au coup d'envoi, et a rappelé le penalty oublié sur Alexis Sanchez par Jérémie Pignard.





Sur Face à Pierrot, Pierre Ménès a donné son sentiment sur le succès obtenu par les Marseillais, samedi soir. Le journaliste a d'abord souligné le faible niveau de la formation coachée par Antoine Kombouaré : "Marseille a difficilement battu une équipe de Nantes courageuse, mais quand même très très limitée sur le plan football." Il a ensuite livré ce qu'il considère comme les clés du match : "C'est Palois qui a trompé Lafond, sur un centre de Suarez. Ce sont des choses qui arrivent quand on est à ce point arcbouté en défense. En première période, j'ai été très surpris de la compo d'équipe de Tudor. Tu joues avec une seule pointe, Alexis Sanchez, qui n'a jamais brillé seul en pointe dans une équipe. Ça a été un magnifique deuxième attaquant, il pouvait s'appuyer sur un remiseur. Mais seul en pointe, avec en plus Gerson et Guendouzi comme soutiens, c'est quand même extrêmement défensif à domicile. On remarquera que Marseille a mis deux buts lorsqu'il y a eu des joueurs plus offensifs sur le terrain, Suarez ou Payet. Donc, pas fou de la compo de l'équipe de Tudor, pas fou du comportement de l'équipe, en même temps ça fait trois points. Si, il y a quand même un truc, Monsieur Pignard, comment il peut ne pas donner penalty sur Alexis Sanchez ? Le tacle est dangereux, les deux pieds décollés du sol, par-derrière, qu'il touche le ballon ou pas, on s'en fout. En plus son pied termine sur la cheville de Sanchez, donc penalty !", a-t-il lancé.



La presse chilienne a également fustigé l'arbitrage de Jérémie Pignard.