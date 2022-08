Diaz : "Tudor paye le fait de passer après Sampaoli"

Kevin Diaz a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM contre Nantes (2-1), samedi. Le consultant pense qu'Igor Tudor paye un peu le fait de passer après Jorge Sampaoli.





Sur les ondes de RMC Sport, Kevin Diaz a donné son avis sur la prestation des Phocéens, samedi. Le consultant a distribué les bons et mauvais points : "Igor Tudor a été beaucoup critiqué. Je pense qu'il paye quand même le fait de passer après Jorge Sampaoli. Sampaoli qui avait vraiment déchainé les passions, proposé quelque chose de vraiment très intéressant, d'attractif, de frais, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, dans les analyses, que tu dois de la sphère médiatique ou supporter marseillais, il y a forcément le fait de passer après quelqu'un que tu as apprécié. Maintenant, dire que je suis fan de ce qui est proposé par Tudor, non. On n'a pas à être fan ou pas, j'avais aussi des réticences sur certaines choses que mettait en place Sampaoli. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça fait deux matchs à domicile et que l'OM gagne. Il ne gagne pas sur un coup de chance, même s'il y a de la réussite avec le but contre son camp. Mais dans le jeu l'OM s'est créé plus d'opportunité que Nantes, l'OM aurait pu mieux terminer ses actions. Il y a le choix des hommes et là tu peux toujours avoir à redire. En l'occurrence Guendouzi en milieu offensif, franchement tout le monde le sait, peut-être que Tudor ne l'a pas suffisamment vu jouer, ce n'est pas possible. Tu te demandes aussi pourquoi Payet ne rentre pas beaucoup plus tôt dans ce match. Moins il va jouer, moins il va être prêt. Il a besoin de jouer pour être en forme. Défensivement, Balerdi, je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM, je ne vais pas le répéter tous les weekends. Maintenant Mbemba très bon match, décisif en plus offensivement. Le gardien Pau Lopez est également décisif. Les milieux de terrain Veretout et Rongier ont été excellents je trouve. Et Alexis Sanchez c'était très bon aussi", a-t-il déclaré dans l'After.



L'appréciation du travail réalisé par Jorge Sampaoli a considérablement évolué, ce début de saison. On en oublierait presque que l'Argentin a été constamment critiqué, la saison passée, et par exemple par... Kevin Diaz, qui ne l'a pas lâché de la saison.