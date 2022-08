Mercato : discussions non interrompues pour Malinovskyi

L'OM négocierait toujours pour obtenir le renfort de Ruslan Malinovskyi (Atalanta). Pablo Longoria n'a apparemment pas refermé son dossier malgré la concurrence de Tottenham.





Selon Fabrizio Romano, les discussions sont toujours en cours pour Ruslan Malinovskyi. Certaines sources affirment que l'international ukrainien privilégie une signature à Tottenham, mais Pablo Longoria n'a apparemment pas abandonné l'idée de le faire venir. L'Atalanta est quant à elle favorable à son départ et l'a fait savoir par son entraîneur Gian Piero Gasperini. Le technicien italien a indiqué qu'il cherchait un joueur plus efficace et mieux adapté à ses besoins.



Dimanche, Ruslan Malinovskyi a marqué le but de l'Atalanta face au Milan AC (1-1).