Mercato : Milik à la Juventus, c'est quasiment fait ?

Arek Milik serait sur le point de rejoindre les rangs de la Juventus de Turin. La presse italienne parle d'un prêt payant, avec option d'achat.





Selon les renseignements recueillis par le Corriere dello Sport, Arek Milik pourrait évoluer sous le maillot de la Juventus de Turin, cette saison. L'attaquant serait sur le point d'être prêté au club de la Vieille Dame. Un appel aurait eu lieu hier entre ses dirigeants et Pablo Longoria et l'opération pourrait aboutir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. La Juve verserait 2 millions d'euros pour cette 2022-2023, et 8 millions pour s'attacher ses services définitifs.



Pour rappel, Arek Milik est arrivé en provenance de Naples pour 8 millions d'euros, après un prêt payant de 4 millions d'euros. Le Polonais a inscrit 20 buts en 37 apparitions, toutes compétitions confondues, la saison passée.