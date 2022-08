Longoria rappelle l'importance de Payet pour l'OM

Alors que Dimitri Payet n'a jamais été titularisé par Igor Tudor cette saison en match officiel, le président de l'OM, Pablo Longoria, a défendu le numéro 10.





Interrogé par Canal +, Pablo Longoria a affirmé que l'Olympique de Marseille comptait toujours sur Dimitri Payet et que son talent n'était pas "en discussion" : "Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion".



En regard du peu de temps de jeu qu'Igor Tudor accorde à Dimitri Payet, le capitaine du club et élément décisif de la qualification en Ligue des Champions de l'OM l'an dernier (31 matchs de L1, 12 buts, 10 passes décisives), il est permis d'en douter. En L1, pour l'instant, le numéro 10 a effectué trois entrées en jeu, pour 59 minutes de jeu au total. Ce samedi soir, c'est après l'arrivée de Dimitri Payet sur la pelouse que l'OM a inscrit ses deux buts contre le FC Nantes (2-1).



Du point de vue d'Igor Tudor, le joueur de 35 ans n'est pas assez en forme physiquement pour démarrer les rencontres, d'après RMC.