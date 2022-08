Clauss a lu des choses "aberrantes" sur Tudor et les joueurs

En entretien avec Canal+, Jonathan Clauss a évoqué son rapport personnel et celui de l'effectif phocéen avec le coach de l'OM, Igor Tudor, réputé dur.





Le piston droit confirme qu'avec la préparation, les esprits ont pu parfois s'échauffer, mais dément tout accrochage ou clash, comme le rapportait avec délectation la presse nationale ou régionale : "Ce n'était pas des reproches, c'était parfois un peu d'incompréhension parce que les dialogues doivent être rapides. Tout ce qu'on lit n'est pas forcément vrai non plus. C'est une période de préparation, il y a beaucoup de fatigue et de nervosité. Les choses s'enchaînent vite, les entraînements sont nombreux, quantitatifs et qualitatifs. Ils puisent énormément d'énergie que ce soit physiquement ou mentalement. Cette fatigue mentale peut parfois créer quelques petites tensions. Mais j'ai parfois lu des choses qui sont aberrantes par rapport à ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas parce qu'on a une discussion ou parfois une petite remarque envers un coach pendant l'entraînement qu'il y a forcément un clash. C'était parfois des simples explications, prendre le temps d'expliquer un peu plus profondément certaines choses. Peut-être un peu plus de tact sur certaines situations" a conclu Jonathan Clauss, qui appelle à un dialogue plus clair entre le staff et le coach et les joueurs.



Pour le moment, la mayonnaise semble bien prendre, puisque l'OM a gagné 2 fois en 3 matchs de L1 et est provisoirement 2e du classement du championnat de France.