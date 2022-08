Longoria : "On cherche un défenseur central"

Au micro de Canal +, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l'OM.





"On doit encore compléter l'effectif. D'ici au 31 août, on doit faire quelque chose. Le niveau d'exigence, on le connaît. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football qu'on veut développer. D'ici le 31 août, on va chercher à s'améliorer" a confirmé Pablo Longoria, qui a ensuite été interrogé sur les rumeurs, et précisément sur celle liant Cristiano Ronaldo à l'OM : "Ronaldo ? Rentrer dans ce genre de détails, ça n'apporte rien. Il faut rester concret dans la vie. C'est vrai qu'on cherche un défenseur central, qu'on cherche des opérations pour renforcer la prestation défensive de l'équipe".



Sans surprise, le Portugais de 37 ans ne viendra donc pas à l'OM. Par contre, le défenseur central Eric Bailly (Manchester United) se rapproche du club, alors que l'OM a également pris des renseignements auprès de Francesco Acerbi (Lazio), le défenseur italien de 34 ans.