Tudor se positionne sur une association Payet-Sanchez

Dimitri Payet a démarré le match contre Nantes sur le banc de touche, ce samedi, alors qu'Alexis Sanchez était titulaire.





Le numéro 10 de l'OM est ensuite entré en jeu à la 65e, à la place de Mattéo Guendouzi, et à la même minute, le Chilien a été remplacé par Cengiz Ünder. Igor Tudor, après la rencontre, a cependant expliqué que les deux pourraient jouer ensemble sous le maillot phocéen : "Une association Alexis Sanchez et Dimitri Payet ? C'est possible, oui. Vous les verrez sûrement jouer ensemble, que ce soit au début du match ou en cours de rencontre."



Le Croate s'est également dit satisfait du match de l'ancien attaquant de l'Inter : "Alexis (Sanchez) a fait un bon match, il était présent sur toutes les actions. C'est très positif, mais c'était logique de le sortir à ce moment du match."



Ce samedi soir, la partie s'est débloquée après l'entrée en jeu de Dimitri Payet : l'OM a alors inscrit deux buts (par Chancel Mbemba et Luis Suarez).