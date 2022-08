Clauss confirme avoir baissé son salaire pour signer à l'OM

Jonathan Clauss a accordé une interview à Canal +, qui a été diffusée ce samedi, avant la rencontre entre l'OM et Nantes (2-1).





Dans cet entretien, Jonathan Clauss a confié sa joie d'avoir signé à l'OM cet été : "Je n'ai pas envie de regarder en arrière. Je suis très heureux de ce que j'ai accompli, mais ce n'est pas une fin en soi. Mon transfert à l'OM ? C'est encore un pas de plus, une étape de plus. C'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, c'est clair."



Le piston a même confirmé que son transfert a pu avoir lieu car l'international français a baissé ses exigences salariales, alors que les négociations sur son transfert étaient compliquées entre Lens et l'OM : "Oui, j'ai baissé mon salaire. Il y a eu des discussions. On s'est appelé plusieurs fois. J'avais un objectif, c'était de venir ici. Je n'ai jamais été gourmand dans ma vie. Aujourd'hui, l'argent, c'est très bien, je sais que ça va me permettre de vivre tranquillement, mais ce n'est pas ma première motivation. Ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu de problèmes en particulier."



Jonathan Clauss s'est engagé avec Marseille jusqu'en 2025. En trois matchs de L1, le droitier a fait une passe décisive.