Kombouaré : "Une défaite au goût amer"

Le coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a eu des regrets après la défaite 2-1 des siens au Vélodrome, face à l'OM, réduit à 10 en deuxième mi-temps.





Le coach kanak a estimé que son équipe avait été en capacité de gagner la rencontre, hier soir, notamment après l'expulsion de Samuel Gigot en 2e mi-temps : "C'est une défaite au goût amer. On est passés pas loin de quelque chose de grand. On aurait pu avoir un tout autre résultat. On fait un match pour les embêter, leur mettre le doute. On réussit, mais ils passent quand même devant. Ensuite, on fait le plus dur en égalisant, avec en plus une supériorité numérique. Donc on ne peut pas perdre un match comme ça. (...) On doit être plus tueurs, plus efficaces dans les deux surfaces. Parce que finalement, tu prends deux buts cons..." a regretté Antoine Kombouaré.



L'entraîneur nantais a ensuite évoqué le cas Alexis Sanchez, pour la première fois titulaire avec Marseille, en pointe : "Pour l'OM, Alexis Sanchez c'est un grand joueur, mais ce qu'il a fait ailleurs, il doit réussir à le faire ici. C'est comme ça qu'on est jugé. Mais ce sera un vrai renfort, même s'il n'est pas encore prêt physiquement. Ce serait peut-être plus facile avec des attaquants autour de lui..." a suggéré Antoine Kombouaré, alors que Mattéo Guendouzi, titularisé derrière le Chilien, a eu du déchet dans la dernière passe, notamment en fin de première période, à deux reprises.



L'OM est 2e de L1 après cette victoire, alors que Nantes végète à la 13e place.