Veretout : "C'était magique"

Jordan Veretout a donné ses premières impressions à la presse, après son premier match en tant que titulaire à l'OM et au Stade Vélodrome, contre le FC Nantes (2-1).





"Ma première titularisation ? Un stade en folie, c'était magique et avec cette victoire, c'était encore plus beau, en plus contre mon club formateur. Tout est réuni ce soir pour être content" a confié Jordan Veretout, qui a débuté sa carrière professionnelle à Nantes, en 2011.



L'ancien milieu de terrain de l'AS Roma et de la Fiorentina a ensuite évoqué son rôle sur le terrain en rapport avec Mattéo Guendouzi, titularisé en numéro 10 avec Gerson, derrière Alexis Sanchez : "Le coach fait la compo. On est des joueurs polyvalents avec Mattéo (Guendouzi), on est libres, si je vais plus haut, il redescend. La base était que j'étais un peu plus bas que lui ce soir (samedi), mais on est assez libres sur le terrain pour dézoner. Donc voilà, il n'y a pas de soucis, je pense que ça s'est bien passé."



Jordan Veretout (29 ans) a disputé l'intégralité du match au FC Nantes.