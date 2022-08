Tudor : "Une victoire de caractère"

Après la rencontre, Igor Tudor s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs.





Après la victoire de ses hommes face à Nantes (2-1), Igor Tudor a livré son analyse au micro de Canal+ "Une chose est sûre : ce n'était pas un match ennuyant. Les joueurs ont tout donné durant cette rencontre, même si on aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. Le match est donc resté ouvert et on a été en danger sur les contre-attaques nantaises. C'était une victoire de caractère."



Le coach croate est ensuite revenu sur ses choix durant la rencontre : "On peut toujours discuter des choix du coach, mais c'est important que tout le monde ait pu participer à cette victoire comme je le dis tout le temps. C'est ce que je dis toujours aux joueurs avant de faire mes changements. L'équipe progresse."