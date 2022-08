Mbemba "Ce but, c'est grâce à mes coéquipiers"

Auteur de son premier but avec l'OM, Chancel Mbemba s'est exprimé au micro de Canal+ après la rencontre.





Au micro de Laurent Paganelli, Chancel Mbemba s'est exprimé sur la victoire des siens face au FC Nantes (2-1) : "On savait que ça allait être très difficile. Il fallait tout mettre en oeuvre pour satisfaire les supporters et je crois qu'aujourd'hui, on a mouillé le maillot donc bravo à toute l'équipe. On apprend à se connaître match après match, on regarde des vidéos, ce n'est pas facile, mais le travail paye."



Il est ensuite revenu sur son premier but avec l'OM : "Ce but, c'est grâce à tous mes coéquipiers. On se bat ensemble. J'ai eu une belle opportunité, j'ai tenté ma chance et j'ai marqué."