Clauss : "On voit l'exigence de Sanchez au quotidien"

Dans un entretien accordé à Canal+, Jonathan Clauss a donné son ressenti sur Alexis Sanchez. Le Chilien impressionne l'ancien Lensois au quotidien.





Alexis Sanchez n'a disputé qu'une mi-temps sous les couleurs olympiennes depuis son arrivée, mais le Chilien semble déjà avoir conquis ses coéquipiers par son investissement à l'entraînement. Interrogé par Olivier Tallaron pour Canal+, Jonathan Clauss s'est exprimé sur l'ancien joueur de l'Inter : "Je pense que c'est réellement un plus, par l'expérience, l'intensité physique qu'il met à l'entraînement. Pour ceux qui le disaient cramé... on le voit au quotidien, ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il apporte, c'est très bien, ça nous fait beaucoup de bien et c'est de très bon augure pour la suite."



Le piston droit a même livré une petite anecdote pour illustrer l'investissement du Chilien : "De temps en temps, les attaquants font un peu de travail devant le but, du deux touches et ça frappe par exemple. Quand il rate, il s'oblige à faire un grand aller-retour sur tout le terrain à une bonne intensité pour se pénaliser lui-même. Je comprends aujourd'hui pourquoi il a été à un tel niveau aussi longtemps. Ça passe par l'exigence, c'est ce qu'on voit au quotidien"