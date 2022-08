Gasperini met Malinovskyi sur le marché

En conférence de presse, Gian Piero Gasperini a expliqué que l'Atalanta cherchait une alternative à Ruslan Malinovskyi.





En fin de contrat l'été prochain, Ruslan Malinovskyi va quitter l'Atalanta Bergame cet été. Une information confirmée par Gian Piero Gasperini en conférence de presse : "Il est vrai que l'Atalanta cherche un joueur qui peut garantir plus de six buts par saison. Malinovskyi s'est très bien adapté, mais c'est vrai qu'il est désormais sur le marché. Nous recherchons des joueurs aux caractéristiques plus adaptées à notre jeu."



Bien que la Dea cherche à s'en séparer, "La Provence" explique que c'est un dossier compliqué pour l'OM. Les dirigeants olympiens n'ont pour l'instant aucun accord avec l'Ukrainien, qui ne serait pas insensible à l'intérêt de la Premier League.