Sanson poussé vers la sortie à Aston Villa

Arrivé à Aston Villa à l'hiver 2021, Morgan Sanson n'est plus dans les plans de son coach, Steven Gerrard.





Depuis son arrivée en Premier League lors du mercato d'hiver 2021, Morgan Sanson n'a jamais réussi à s'imposer à Aston Villa. L'ancien Olympien a dû, au mieux, se contenter de bout de matchs et n'a plus foulé les pelouses anglaises depuis dix matchs. Lors des deux premières journées, contre Bornemouth et Everton, le natif de Saint-Doulchard n'était même pas présent dans le groupe de Steven Gerrard.



Les Villans ne seront donc pas contre s'en séparer comme l'expliquait son coach au Birmingham Mail : "Morgan a été très professionnel, il a été calme, il s'est bien entraîné, mais en même temps, il est frustré par son temps de jeu. Je respecte cela, je comprends cela, donc si quelque chose se présente pour Morgan et qu'il veut partir, nous ne nous mettrons pas en travers de son chemin. En même temps, il s'entraîne bien et pousse pour revenir dans le cadre."



Vendu pour 16 millions d'euros par l'OM, Morgan Sanson est aujourd'hui évalué à 10 millions d'euros. En un an et demi, il a disputé 20 matchs et n'a pas réussi à être décisif avec Aston Villa.