L'OM rattrapé par le fair-play financier

D'après les informations obtenues par l'Équipe, l'OM, au même titre que le PSG, a reçu un "accord de règlement" : des sanctions financières qui peuvent devenir sportives avec le temps.





Entre la levée des options d'achat (Guendouzi, Under, Lopez) et les nombreuses arrivées durant ce mercato d'été, l'OM a dépensé plus de 73 millions d'euros. Un investissement qui n'a pas été compensé par les départs puisque seul Luan Peres a rapporté quelques millions au club.

Depuis plusieurs années, les comptes ne sont donc pas à l'équilibre et le fair-play financier a de nouveau tapé sur les doigts de l'OM. En effet, selon les informations de l'Équipe, l'UEFA, via son ICFC (Instance de Contrôle Financier des Clubs), a envoyé un "accord de règlement" au club, qui entraîne des sanctions financières qui peuvent devenir sportives avec le temps. Si l'OM ne le signe pas, il peut s'exposer à des sanctions supplémentaires. En 2020, les Phocéens avaient déjà reçu ce type de sanctions.



Selon les règles établies par l'UEFA, un club ne doit pas dépasser les 30 millions d'euros de déficit sur trois ans. Malgré tout, les règles du FPF ne semblent pas s'appliquer avec autant de rigueur à tous les clubs. À noter que le PSG a reçu la même sanction.