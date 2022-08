Mercato : Tottenham prêt à chiper Malinovskyi à l'OM ?

Selon Tuttomercatoweb, Tottenham offrirait Reguilon ainsi qu'une somme d'argent pour s'attacher les services de Ruslan Malinovskyi.





L'OM et l'Atalanta discutent autour d'un échange entre Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Mais selon les informations de Tuttomercatoweb, Tottenham serait également entré dans la danse pour s'offrir l'Ukrainien.



En effet, le média explique que les Londoniens seraient prêts à offrir Sergio Reguilon et une somme d'argent pour rapatrier le joueur bergamasque. Tottenham aurait d'ailleurs la préférence du joueur, qui se verrait bien jouer en Premier League. Cependant, Antonio Conte ne pourra sans doute pas lui offrir le même temps de jeu qu'Igor Tudor. Ce dossier devrait en tout cas se décanter dans les prochains jours.