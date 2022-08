Kaboré : "Nous avons une très, très bonne équipe"

Lors de l'interview accordée au média du club, Issa Kaboré a livré quelques détails sur sa personnalité et s'est exprimé sur le défi qui l'attend à Marseille.





Après avoir signé son contrat, Issa Kaboré s'est exprimé pour le média du club : "En dehors du terrain, je suis quelqu'un de calme, qui s'amuse avec tout le monde. Dans un vestiaire, je m'entends généralement très bien avec tout le monde. Je suis quelqu'un qui s'adapte très rapidement. Sur le terrain, je suis un battant et je me donne à fond pour que l'équipe obtienne le meilleur résultat possible."



Il a ensuite donné son avis sur ses nouveaux coéquipiers et a avoué être impatient de faire ses débuts au Stade Vélodrome : "J'ai le sentiment que nous avons une très, très bonne équipe. Il y a de très grands joueurs dans l'effectif donc pour un jeune comme moi, c'est un grand plaisir de pouvoir les côtoyer. Je suis impatient de jouer au Vélodrome. Je me souviens que tout le monde était déçu quand nous avons joué l'OM dans un stade vide avec Troyes l'an dernier. On voulait voir ce que ça faisait parce que l'OM a des supporters magnifiques. C'est quelque chose qui galvanise."