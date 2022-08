Sévérac : "Vendre Milik serait une erreur"

Sur le plateau de l'Équipe du Soir, Dominique Sévérac a estimé que le Polonais apportait un profil différent à Igor Tudor.





Il y a quelques jours, Pablo Longoria expliquait que personne n'était intransférable dans l'effectif. Une version confirmée par Valentin Rongier en conférence de presse jeudi, répondant à un possible départ d'Arek Milik : "On a besoin de tout le monde, Arek, c'est un très bon joueur, on connaît sa qualité, mais le président l'a dit, chaque joueur est vendable, ce n'est pas le cas seulement pour lui, mais pour tous les joueurs."



Le buteur polonais aurait même été proposé à plusieurs clubs. Pour autant, Dominique Sévérac estime que vendre le n°9 serait une erreur : "Ça pourrait être une bonne idée de vendre Milik si l'OM avait, dans son effectif, le même profil. Or, parmi les titulaires potentiels, ni Under, ni Gerson, ni Payet ne sont de purs attaquants. Ce serait une bonne idée si derrière on m'annonçait qu'un joueur formidable arrivait, comme Cristiano Ronaldo. Mais si on m'annonce qu'ils risquent de le remplacer par un joueur moins fort, comme cela risque d'arriver, c'est une erreur."