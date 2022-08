Mercato : Under en pleine réflexion

La Provence explique que Cengiz Under est partagé sur la question d'un départ à l'Atalanta.





Un échange entre Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi ne sera réalisable qu'avec l'aval des deux joueurs. Si l'Ukrainien souhaite effectivement quitter l'Atalanta, Under serait plus mitigé sur la question.



En effet, selon les informations obtenues par La Provence, l'ailier turc aurait changé plusieurs fois d'avis quant à un possible départ à Bergame. D'abord opposé à cette éventualité, l'ancien joueur de la Roma étudierait la question et "continue de peser le pour et le contre" d'après le quotidien régional.