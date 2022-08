Mercato : aucune offre pour un indésirable ?

Malgré les intérêts de plusieurs clubs, notamment français, aucune formation n'a proposé quelque chose de concret à l'OM pour Bamba Dieng.





Nice, pour un transfert, et Lorient, pour un prêt, s'intéressent au buteur sénégalais de 22 ans, mais selon L'Équipe, l'OM n'a pour l'instant rien reçu pour Bamba Dieng. Le buteur est même proposé en Premier League par "beaucoup d'intermédiaires", mais le Sénégalais ne trouve pas preneur.



Sous contrat jusqu'en 2024 avec Marseille, Bamba Dieng n'a pas vraiment l'intention de quitter l'OM et aurait même proposé au club de prolonger son contrat, mais le clan du joueur n'a "eu aucun retour" du club sur le sujet, pour l'instant.



L'avenir de Bamba Dieng semble s'inscrire par défaut à l'OM, même si le mercato est encore long et qu'à l'approche de la fermeture du marché des transferts, des clubs pourraient bouger sur le Sénégalais, ou d'autres joueurs phocéens mis en vente.