Kaboré : "Mon objectif pour l'équipe, c'est de finir champion"

La nouvelle recrue marseillaise, Issa Kaboré, a lâché ses premiers mots au site officiel de l'OM.





Neveu de Charles Kaboré, l'ancien joueur de l'OM (2007-2013), le piston droit a dit tout son bonheur de rejoindre Marseille, un "rêve qui se réalise" d'après lui : "L'Olympique de Marseille représente un très grand club pour moi. Quand j'étais petit, tonton (Charles Kaboré) nous montrait les photos et nous donnait des ballons pour jouer, donc on ne connaissait que l'OM. Ça me fait réellement plaisir, c'est un rêve qui se réalise. On allait dans les cybers pour regarder les matchs de l'OM."



Issa Kaboré, prêté par Manchester City à l'OM, a détaillé ses ambitions collectives et personnelles, alors que le Burkinabé sera en concurrence avec Jonathan Clauss dans le couloir droit : "Mon objectif pour l'équipe, c'est de finir champion et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Il y a trois ans, quand j'allais dans les salles de sport, je mettais l'hymne de la Ligue des Champions pour me motiver. Mon objectif personnel ? Jouer le plus de matchs et aider l'équipe à atteindre le plus haut niveau. Je viens pour apporter tout mon savoir, tout ce que j'ai appris depuis l'enfance à l'OM pour qu'on puisse atteindre le haut niveau. Je m'adapte très rapidement, je me donne à fond pour que l'équipe puisse obtenir les meilleurs résultats."



Avec Troyes, la saison passée, Issa Kaboré a joué 31 matchs de L1 (pour 2 passes décisives).