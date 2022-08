Mercato : un Marseillais pour être la doublure de Benzema ?

Le Real Madrid cherche un attaquant remplaçant pour faire souffler de temps en temps le Français Karim Benzema.





Alors que le club espagnol a vendu cet été Luka Jovic à la Fiorentina et Borja Mayoral à Getafe, et qu'il ne compte pas sur l'ancien Lyonnais Mariano Diaz, un avant-centre est recherché. Selon Fichajes, Arkadiusz Milik serait dans le viseur du Real Madrid. L'OM, qui est à l'écoute des offres pour le Polonais, mais qui ne souhaite pas le prêter, réclamerait autour de 20 millions d'euros pour son attaquant de 28 ans, auteur d'une bonne saison l'an dernier (37 rencontres, 20 buts), malgré des couacs relationnels avec Jorge Sampaoli et une position de titulaire contestée au début de l'année 2022.



Également suivi par la Juventus, en cas d'échec sur le dossier Memphis Depay, Arkadiusz Milik pourrait donc quitter l'OM avant la fin du mercato, alors que Pablo Longoria cherche en priorité à se séparer de Bamba Dieng et de Cédric Bakambu.