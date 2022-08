Kombouaré : "Le climat à l'OM n'est pas serein"

Ce samedi, l'OM reçoit au Stade Vélodrome le FC Nantes d'Antoine Kombouaré.





En conférence de presse, le coach des Canaris a avoué qu'il percevait le public marseillais comme "versatile" et que le but de ses hommes était de "retourner" le public contre les joueurs de l'OM : "Le public marseillais est un public versatile, qui peut changer à tout moment. Le climat là-bas n'est pas serein. C'est mon avis. C'est la première fois que je vois un entraîneur qui démarre dans un club se faire conspuer. À nous de faire en sorte que ce soit compliqué pour Marseille, de voir son public se retourner contre son équipe. Il ne faut pas y aller en victime. Là-bas, si tu y vas en gamin, en enfant, tu peux te prendre une gifle."



Après deux journées de L1, le FC Nantes a fait 2 matchs nuls, contre Angers (0-0) et Lille (1-1). Charge à l'OM de poursuivre la série sans victoire des Canaris.