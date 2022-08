Mercato : les détails de l'offre phocéenne pour Bailly

L'OM cherche absolument à recruter un défenseur central avant la fin du mercato. Le club travaillerait sur le dossier Eric Bailly.





L'Ivoirien de 28 ans, souvent blessé depuis son arrivée à Manchester United en 2016, est dans le viseur de l'Olympique de Marseille, selon les informations du journal L'Équipe, qui révèle la teneur de la proposition marseillaise. Pablo Longoria va proposer à Manchester United un prêt avec option d'achat, lié à un certain nombre de matchs joués par Eric Bailly, ainsi qu'à une qualification européenne de l'OM (sans précision que ce soit pour la Ligue des Champions exclusivement ou non). Le quotidien sportif ne révèle aucun chiffre, alors que la valeur marchande du défenseur central, sous contrat jusqu'en 2024, est relativement peu élevé (6 millions d'euros).



L'Équipe précise cela dit que le salaire du joueur est "conséquent" pour les finances olympiennes. Eric Bailly, qui a joué 4 matchs de Premier League la saison passée et 12 l'année d'avant, toucherait 5 millions d'euros par an. À noter que l'AS Roma, Valence, Fulham et le Celta Vigo, qui ne jouent pas la Ligue des Champions, concurrencent l'OM sur le dossier.