Mercato : la Juventus pense à Milik mais...

En cette fin de mercato, le nom d'Arkadiusz Milik apparaît avec insistance dans la rubrique des transferts.





Le Polonais de 28 ans, qui entend rester à l'OM cette saison, dans le but de disputer la Ligue des Champions dans la peau d'un titulaire et de participer à la Coupe du Monde 2022, serait dans le viseur de la Juventus. Le club italien recherche un attaquant, selon Sky Sports, et aurait proposé un prêt à l'OM pour son buteur, qui a marqué 20 fois en 37 rencontres la saison dernière.



Marseille, qui n'a pas l'intention de prêter Arkadiusz Milik, a refusé la proposition et ne sera à l'écoute qu'en cas d'offre de transfert. La Vieille Dame ne reviendra à la charge que si la piste menant à Memphis Depay (FC Barcelone) ne se concrétise pas. Le Néerlandais de 28 ans est en effet la cible prioritaire du dernier 4e de Serie A. Arkadiusz Milik, lui, est le plan B de Massimiliano Allegri.



Poussé vers la sortie par le Barça, Memphis Depay a de grandes chances de quitter la Catalogne.