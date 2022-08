Mercato : ça se précise pour Bailly, échange Malinovskyi-Under en vue ?

L'OM accélèrerait sur le dossier d'Eric Bailly (Manchester United). Un échange entre Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi (Atalanta) serait aussi à l'étude.





Selon les informations rapportées par RMC Sport, l'OM est passé à la vitesse supérieure concernant Eric Bailly. Les discussions avec Manchester United porteraient sur un prêt avec option d'achat. Le média précise que les positions entre les trois partis se sont rapprochées et que l'optimisme règne désormais sur le dossier.



L'OM travaillerait aussi à la venue de Ruslan Malinovskyi, qui ne possède plus qu'un an de contrat avec l'Atalanta. Les discussions seraient compliquées, et l'une des options pour les résoudre serait d'inclure Cengiz Under dans la transaction. Igor Tudor verrait d'un bon oeil la possible arrivée de l'Ukrainien, qui souhaiterait rejoindre Marseille. Le milieu offensif turc risque quant à lui de perdre sa place, ces prochaines semaines. Cela pourrait lui permettre de se relancer.



Ruslan Malinovskyi totalise 129 matchs, 29 buts et 27 passes décisives, depuis sa signature à l'Atalanta.