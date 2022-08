Tudor : "Il n'y a pas de hiérarchie"

À deux jours d'affronter Nantes, Igor Tudor a fait un point sur son effectif et a insisté sur l'importance du rendement offensif de son équipe.





En conférence de presse, Igor Tudor a expliqué que la réussite des offensives était intimement liée à la connexion entre les joueurs : L'attaque, c'est fondamental. Au niveau offensif, l'important c'est la connexion entre tous les joueurs de l'équipe, pas seulement les joueurs de devant. Sanchez est arrivé tard, Suarez aussi, Ünder a peu joué à ce rôle. On a des joueurs de qualité et c'est à moi de leur donner la possibilité d'être décisifs sur le terrain. Il n'y a pas de hiérarchie. Cela dépend des matchs. On a 6 ou 7 attaquants pour 3 postes. On évalue le schéma offensif au cas par cas.



Après avoir confirmé qu'il disposait d'un groupe complet pour affronter Nantes (avec le retour de Pau Lopez) et que le club allait recruter un nouveau défenseur, le Croate est revenu sur l'accueil glacial qu'il a reçu du Vélodrome pour son premier match : "Les sifflets du premier match nous ont porté chance. Si je me fais encore siffler et que l'on gagne, ça me va."



Enfin, il a eu quelques mots pour Alexis Sanchez : "Sanchez est un champion. Il apporte beaucoup de talents, il est professionnel, il a envie de tout donner."