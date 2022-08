Rongier : "Un peu tôt pour juger nos performances"

En conférence de presse, Valentin Rongier s'est exprimé sur le départ de Jorge Sampaoli et sur ses nouvelles responsabilités avec Igor Tudor. Malgré la concurrence, Rongier se verrait bien prolonger à Marseille.





Devant les médias, Valentin Rongier est revenu sur le départ de Jorge Sampaoli, qui l'a conduit à retrouver son poste de milieu de terrain et à porter le brassard de capitaine : "On ne s'attendait pas à un départ du coach, mais on fait confiance à la direction. Je suis content de retrouver ce poste. Je ne regrette pas d'avoir évolué là où j'ai joué l'an passé, j'ai grandi et j'ai beaucoup appris. Porter le brassard est une grande fierté, mais ce n'est pas quelque chose que je recherchais. On est tous capitaines. J'ai eu le brassard, car Dimitri Payet ne débutait pas les matchs."



Il a ensuite avoué que la préparation pesait toujours dans les jambes : "C'était une grosse préparation. Il y a eu de la fatigue et je pense que l'on digère encore les séances de la préparation. Notre jeu a changé, et cela prend du temps d'apprendre un nouveau système, c'est donc un peu tôt pour juger les performances."



L'ancien Nantais se sent bien à l'OM et la concurrence ne l'effraie pas. Au point de vouloir y prolonger si l'occasion se présente : "Le coach joue avec deux 6. Guendouzi est plus offensif que moi et donc l'aspect prévention est plus pour moi. On doit être disponible pour nos défenseurs centraux. La concurrence est saine entre Jordan, Mattéo, Pape et moi. On aura besoin de tout le monde cette saison, car il y aura beaucoup de matchs. Je me sens très bien ici. Nous en sommes qu'au début de la saison et si, un jour, je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir."