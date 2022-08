Riolo : "Longoria doit faire attention à la gestion de son club"

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a remis en doute les choix de Pablo Longoria depuis le début du mercato d'été et notamment celui d'Igor Tudor.





Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a donné son ressenti sur le mercato de l'OM. Le journaliste n'est pas convaincu par les choix de Pablo Longoria : "Ce n'était pas attendu du tout que ça soit aussi mouvementé à l'OM pendant l'intersaison. On peut s'interroger sur ce que fait Longoria."



Il considère que le départ de Jorge Sampaoli a conduit le club à faire un pas en arrière : "Le départ de Sampaoli ramène un peu ce que doit être l'OM contre son gré. C'est-à- dire un club de passage où on essaye des joueurs et on tente des paris. Je n'en peux plus de ces arguments. On a tout chamboulé à l'OM. La défense de la saison dernière n'existe plus. On empile les joueurs offensifs. Pour Alexis Sanchez, c'est encore un pari de la direction. Je lui souhaite de réussir, mais ils misent sur un joueur dont le prime est dépassée depuis 5 ans. On ne sait pas comment cela va jouer devant, on ne comprend pas le système de Tudor. Longoria a choisi un entraîneur qui a les méthodes opposées à Sampaoli. Tout le groupe a été habitué aux méthodes de l'Argentin. Parmi les cadres de la saison dernière, Saliba et Kamara sont partis. Guendouzi est totalement perdu. Il a fait une super saison, il a créé une vraie relation avec le public marseillais et avec l'ancien entraîneur, maintenant il doit tout reprendre à zéro. Payet c'est la même chose. Avec lui ça ne pourra marcher que s'il y a une vraie relation de confiance avec l'entraîneur. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que cela ne va pas marcher, ça va prendre du temps, mais pour l'instant ce n'est pas terrible. Il ne faut pas que Longoria prenne l'OM comme un jeu Football Manager géant. Longoria est un bon président, c'est quelqu'un d'intelligent, mais il doit faire attention à la gestion de son club."