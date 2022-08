C1 : l'OM vers le chapeau 4

Sauf grosse surprise, l'OM devrait être dans le chapeau 4 lors du prochain tirage de la Ligue des Champions, le 25 août.





Actuellement dernier pensionnaire du chapeau 3 de la Ligue des Champions, l'OM va très certainement glisser dans le chapeau 4 après les barrages. Pour rester à cette place, les Olympiens doivent espérer que le Benfica, les Rangers, le Dinamo Zagreb et l'Étoile rouge de Belgrade ne se qualifient pas pour les phases de groupe.



Si les trois derniers cités sont pour l'instant en ballotage défavorable après le match aller (Zagreb battu à Bodo/Glimt, l'Étoile rouge battue au Maccabi Haïfa et les Rangers tenus en échec sur leur pelouse par le PSV), c'est le Benfica qui pourrait éjecter les Phocéens du troisième chapeau. En effet, les Portugais se sont imposés 2-0 sur la pelouse du Dynamo Kiev et ont donc pris une option importante sur la qualification.