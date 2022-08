Diambars réagit au cas Dieng

Saër Seck, président de l'Institut Diambars, s'est exprimé au sujet de Bamba Dieng dans les colonnes de La Provence.





Il y a quelques jours, nous vous annoncions que l'OM souhaitait mettre un terme à son partenariat avec l'Institut Diambars. La raison ? Un montant versé jugé trop important, alors même qu'il ne garantit pas de récupérer les meilleurs éléments du centre.



Côté Diambars, on explique que les relations sont bonnes entre les deux parties et qu'une rencontre est prévue pour renouveler le partenariat. Contacté par nos confrères de La Provence, le président de l'Institut, Saër Seck explique : "Le partenariat est en cours, il se termine fin septembre. Les dirigeants de l'OM et de Diambars ont convenu de se voir début septembre pour renouveler le projet. C'est notre souhait. Nous restons dans cet esprit. Nos relations sont excellentes. J'ai régulièrement les plus hauts dirigeants olympiens au téléphone et nous échangeons de façon cordiale et positive."



Concernant le cas Bamba Dieng, il préfère botter en touche : "C'est un problème entre l'OM, l'agent et son joueur. Diambars n'est pas au milieu de cette affaire." Difficile de "ne pas être au milieu de cette affaire" quand on sait que l'agent du Sénégalais n'est autre que Seydou Bocar Seck, le fils du patron de Diambars.