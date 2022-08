Rami : "Kaboré ? C'est une machine"

Adil Rami a donné son avis sur la signature d'Issa Kaboré à l'OM. Le défenseur axial ne tarit pas d'éloges à son sujet.





Sur les réseaux sociaux, Adil Rami s'est exprimé sur la signature d'Issa Kaboré à l'OM. L'ancien Phocéen pense qu'Igor Tudor peut désormais s'appuyer sur deux joueurs de très haut niveau, à droite : "Kaboré à l'OM, pour ceux qui ne le connaissent pas. En tant que doublure, ça fait mal ! Il va faire mal, c'est une machine. Un soldat comme vous les aimez les gars. Le mec il ne parle pas, il ne bronche pas, il prend des coups il se relève. Il a pas peur d'aller au duel et par contre il galope. Il faut lui apprendre un peu défensivement, mais il a une telle marge de progression. Et je peux vous dire qu'il court. Le changement des pistons, sur le côté droit à l'OM, ça va faire mal. En plus le mec il s'en bat le steak des critiques. Il est là, fort mentalement. Un vrai soldat, un vrai guerrier. Il n'a pas peur, je vous le dis, on devrait l'appeler "Pas peur". Félicitations à lui et à Marseille. Mais bon quand j'entends doublure ça fait mal. Deux pistons de haut niveau", a-t-il déclaré.



Issa Kaboré avait été prêté à Troyes, la saison passée, où il a évolué avec Adil Rami. L'international burkinabé arrive précédé d'une très bonne réputation.