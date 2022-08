Djellit pas emballé par le recrutement de l'OM

Nabil Djellit a donné son sentiment sur le recrutement opéré par l'OM, ce mercato. Le journaliste n'est pas emballé.





Nabil Djellit a commenté le recrutement opéré par l'OM, cet été. Le journaliste de L'Equipe pense que le remaniement a été trop profond : "10 recrues à l'OM. Plus que 6 et le record d'Arles-Avignon en 2010 est atteint. Une équipe vice-championne de L1 devrait juste améliorer son effectif de 3 à 5 joueurs. Sinon j'aime bien Issa Kaboré. Seul hic, à 20 millions d'euros l'option d'achat, on se doute bien qu'il est juste de passage", a-t-il écrit sur Twitter.



Le journaliste aurait certainement dressé un bien meilleur bilan si l'OM s'était penché sur le cas d'Islam Slimani. En attendant, le club phocéen dispose de 13 jours pour affiner son groupe.